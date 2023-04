Herec a dabér Jan Maxián se bude podruhé ženit. Zásnuby propálil Leoš Mareš

Jan Maxián s partnerkou Michaela Feuereislová

Na Maxiána Mareš narazil v centru Prahy v luxusním šperkařství, a když se ho zeptal, co shání, Jan po pravdě odpověděl, že zásnubní prsten. Ještě ten samý den, kdy nakupoval, svou partnerku požádal o ruku.

„Měli jsme zrovna včera takový výročí, dost symbolický den, tak se to nějak stalo, že to proběhlo tak narychlo. Ale bylo to v den, kdy to všechno do sebe zapadlo, mělo to tak být. Kvůli soukromí své nastávající nemohu nic říct, ale bylo to venku, na hradbách Vyšehradu,“ popsal Maxián.

O partnerce více mluvit nechce. S exmanželkou Lucií se rozešli v roce 2019 po sedmi letech manželství. „Je to tak, Honza to asi nechce pouštět moc do světa, ale naše okolí to už ví, je to déle než rok, co nejsme spolu. Řeší se rozvod, který asi bude na delší běh,“ řekla tehdy Lucie. ■