Dcera Davida Hasselhoffa Hayley předvedla své pověstné tvary plus size modelky v super těsných šatech

Hayley Hasselhoff Profimedia.cz

Vzhledem k tomu, že i její přátelé byli oblečeni kompletně v černém, byl zřejmě zadaný dress code akce jasný. Třicetiletá Hayley doladila svůj outfit náhrdelníkem ve stylu obojku a krajkovým přehozem. Kouřové líčení očí bylo třešinkou na dortu.

Hayley se přitom na party vydala v lodičkách na vysokém podpatku, a tak už se zřejmě z vymknutého kotníku, který si způsobila po pádu na zem začátkem tohoto roku, zcela zotavila. Modelka přitom po zranění raději využila i invalidní vozík.

Hasselhoff patří bezesporu k nejznámějším plus size modelkám světa. Jako první s tímto označením se jí zároveň podařilo dostat na obálku evropského vydání pánského magazínu Playboy, a to před dvěma lety.

"Milujte své tělo a nepochybujte o něm jen proto, že každý má jiný názor na to, co je krásné.

Doufám, že inspiruji mnoho dalších žen k tomu, aby se přijaly takové, jaké jsou. Vaše tělo nedefinuje, jaké jste. Kdybych mohla něco vzkázat svému mladšímu já, bylo by to, abych si sama sebe více vážila. Mějte se rády. A mějte rády svá těla. Teď a tady," napsala tehdy k uvedení snímků Hayley na Instagram. ■