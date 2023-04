„Tohle je mé tělo.“ Rachel McAdams ukázala ochlupení, při focení do časopisu odmítla retuš

Rachel McAdams Profimedia.cz

V rozhovoru pak například uvedla, že je v pořádku, aby každý pracoval na tom, aby vypadal co nejlépe a byl zdravý, ale že to pro každého znamená něco jiného. „Tohle je mé tělo,“ vzkazuje všem, kteří by ji snad chtěli kritizovat.

Snímek z focení pro Bustle herečka zveřejnila na Instagramu

Také se vrátila ke dvouleté herecké pauze, kterou si dopřála před necelými deseti roky. Dodnes se prý občas cítí provinile. V té době byla na vrcholu slávy a odmítla role ve filmech Ďábel nosí Pradu, Casino Royale nebo Iron Man a přemýšlela o tom, jestli si pauzou nezazdila další kariérní postup.

„Cítila jsem se provinile, že jsem nezpeněžila příležitosti, které jsem dostala. Věděla jsem, že jsem měla štěstí, ale zároveň mi bylo jasné, že to není přesně to, co jsem potřebovala, abych zůstala duševně zdravá,“ svěřila. Zpětně uvádí, že díky pauze měla pocit, že nad sebou opět převzala určitou kontrolu a že jí to otevřelo „jiné dveře“.

Ke hvězdám Rachel vystřelily snímky jako Protivný sprostý holky nebo Nesvatbovi, zahrála si také ve filmech Spotlight, Bojovník nebo Doktor Strange a aktuálně promuje novinku Are You There God? It's Me, Margaret.

V roce 2018 McAdams vzbudila velkou pozornost focením pro magazín Girls. Girls. Girls. Tehdy pózovala s odsávačkou u prsou, lahvičky doplnila luxusní bundou Versace. Focení tehdy probíhalo 6 měsíců po narození hereččina syna, snímek měl demonstrovat fakt, že kojení je naprosto přirozené. ■