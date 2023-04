První reakce Vémoly na obvinění z trestného činu a hrozby vězení: Absurdní, nic si z toho nedělám, vzkazuje

Karlos Vémola je dle svých slov řádným chovatelem. Michaela Feuereislová

Známý bijec má být společně s dalšími třemi osobami obviněný z trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy, uvedl web Extra.cz. Za to by Vémolovi hrozily až tři roky vězení.

Super.cz získal vyjádření Vémoly, podle kterého se nejedná o nic nového a žádné vězení mu nehrozí. Případ se řeší od minulého roku, a když vyšel najevo, měl Karlos stejně jako nyní před očekávaným zápasem.

„Přesně tohle dělo i v prosinci, než jsem měl zápas v O2 areně. Tady je důležité zdůraznit, že je to ta stejná kauza. Není to nic nového, nic se nestalo. Policie akorát dál pokračuje ve vyšetřování. Já jsem všechny papíry předložil, povolení k chovu jsem dokonce zveřejnil na svém instagramovém účtu. Vše mám v pořádku. To, že to policie dál vyšetřuje, je asi úplně normální a je absurdní, že by mi hrozilo nějaké vězení,“ napsal Vémola Super.cz s tím, že má svědomí čisté.

Z celé situace si nedělá těžkou hlavu. „Je spíš úsměvné, že to vyšlo na povrch zase před zápasem. Vůbec nic si z toho nedělám, někdo se zkrátka snaží, aby tyhle kauzy vznikaly vždy před zápasem, ale to jim stejně nebude k ničemu platné,“ dodal známý Terminátor.

Mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková vyšetřování případu potvrdila, ale detaily neuvedla. „V tuto chvíli mohu sdělit pouze to, že se případem zabýváme, ale v této fázi nemůžeme být bohužel konkrétnější. Informace sdělíme v okamžiku, kdy nám to okolnosti řízení dovolí,“ řekla Novinkám. ■