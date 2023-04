Karlos Vémola v problémech. Trestní stíhání za obchodování s tygry, hrozí mu vězení

Karlos Vémola Michaela Feuereislová

A nyní prý spadla klec a bijec MMA byl policií společně s dalšími třemi osobami obviněný z trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy, píše web Extra.cz. Konkrétně se jedná o bílé tygry. Za tento trestný čin hrozí Vémolovi až tři roky vězení.

Vémola si podle policie měl loni v květnu nebo červnu opatřit mládě bílého tygra, aniž bylo papírově v pořádku. Pojmenoval ho Šarlota. Podobným způsobem si opatřil i mládě tygra, které dostalo jméno Antonie Ramba. V rozporu se zákonem pak prý přechovával, zprostředkovával, nabízel a sobě a jinému opatřil exemplář druhu přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím.

Vémola se považuje za velkého milovníka zvířat, který má podle svých slov povolení k chovu krokodýlů, lvů i tygrů. Zápasník MMA ještě loni tvrdil, že má veškeré papíry v pořádku a že celní správa u něj zasahovala na základě udání, které ho mělo rozhodit před nadcházejícím zápasem s Patrikem Kinclem. Ten nakonec Vémola musel přesunout na jiný termín kvůli zdravotním problémům.

Karlos Vémola se prezentuje jako velký milovník zvířat. Chová mimo jiné i lvy.

Super.cz

Vémola se na sociálních sítích s oblibou prezentuje mimo jiné chovem lvů nebo krokodýlů. Ke své lvici Else loni například pořídil lvíče jménem Chiara. „Mám s jednou lvicí starostí až nad hlavu. Jsem ale řádný chovatel, ze zákona nemůžu chovat jednu lvici, lev je párové zvíře. Musíte mít minimálně dva. Do tří let jsem musel pořídit druhou. Není podmínka, aby to byl samec, můžou to být dvě holky. Splnil jsem všechny podmínky k chovu, tak druhou jsem pořídit musel,“ řekl loni v červnu Super.cz Vémola, který na dotazy Super.cz ohledně obvinění zatím nereagoval. ■