Přitažlivý blonďák s modrýma očima měl tragický osud. Herec Ivan Luťanský (✝30) byl nejspíš zastřelen

Ivan Luťanský Foto: ČTK / Kuděla Jan

Byl to chytrý, urostlý a přitažlivý blonďák s modrýma očima. Herci Ivanu Luťanskému (19. 4. 1953 - 1. 8. 1983) ale osud dopřál jen velmi krátký život, takže svůj talent nestačil rozvinout naplno. Jeho podivná smrt je navíc dodnes zahalena tajemstvím, které nebylo nikdy uspokojivě vysvětleno. Oficiálně měl Luťanský zahynout během autonehody ve Vietnamu, jenže podle současných důkazů tam byl nejspíš zavražděn. V těchto dnech by tomuto výjimečnému umělci bylo 70 let.