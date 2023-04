Proměny Jana Dolanského: Podívejte se, jak se manžel Lenky Vlasákové změnil za 18 let

Jan Dolanský FTV Prima

Oblíbený herec Jan Dolanský (45) hraje ve čtyřdílné minisérii Poslední oběť uřvaného cholerika Šmerala. V posledním díle neunese výčitky svědomí a jeho postava se chce oběsit. Tvůrcům seriálu se podařilo do minisérii obsadit i manželku Jana Dolanského Lenku Vlasákovou (50). Pár zde ale netvoří.

„Honza nám hrál už před osmnácti lety v seriálu Bazén a tady se krásně vyřádil jako potížista Šmeral, co se rád napije. Neexistuje herecká poloha, kterou by nezvládl. Ať je jakákoli,“ prozradily autorky seriálu Kateřina a Jitka Bártů. Na to, jak se Jan Dolanský změnil od natáčení Bazénu, se podívejte v galerii.

Autorky si ostatně pochvalovaly i Lenku Vlasákovou. „Obsadit Lenku Vlasákovou jsme si přály už dlouho, protože se nám vždy líbil její nenucený šarm, který vnáší do svých rolí. Nechtěly jsme jí nabízet stereotyp postav, které už někde hrála. Naopak jsme si přály společně vytvořit figuru, která je svým jednáním i vzhledem znepokojující a úplně jiná. A Lenka nás překvapila. Je v roli ambiciózní intrikánky Březinové naprosto přesvědčivá,“ míní.

Seriálový děj se točí kolem vraždy Táni Hrubanové, kterou ztvárnila Adéla Gondíková. Ta si před kamerou užila své - od hraní ztuhlé mrtvoly až po hádky sama se sebou. Kdo ji nakonec zavraždil, se diváci dozví v posledním díle. ■