Lubomír Lipský měl odmala talent na „dědky“. Kvůli scéně v posteli se opil se Zázvorkovou

Lubomír Lipský se narodil před sto lety. Foto: Jan Handrejch, Právo

Měla pravdu – když s Ladislavem Trojanem (✝90) a Janem Skopečkem (✝94) ztvárnil poprvé nejstaršího člena rodiny Potůčkových v sérii Tři chlapi v chalupě (1961-1963), bylo mu pouhých 38 let. Sám Lubomír Lipský ale zmínil, že svého prvního dědka – konkrétně Děda Vševěda – odehrál už ve dvanácti letech na nějaké školní besídce.

K divadlu ho přistrčil otec

Pelhřimovský rodák měl k herectví blízko už od dětství. Jeho otec Vilém měl na náměstí vyhlášenou cukrárnu, ale zároveň byl nadšeným ochotníkem a k divadlu vedl i své syny. „Postupně zapletl do divadelních sítí celou naši rodinu včetně babičky a nás tří bratrů. Mě, Oldřicha a Dalibora. Otec byl vedoucí a hlava rodiny, matka tou hlavou hýbala,“ zavzpomínal Lipský při jedné příležitosti.

K těm bratrům – o rok mladší Oldřich (✝62) zakotvil nakonec u filmu jako režisér celé řady oblíbených komedií. Namátkou: Limonádový Joe aneb Koňská opera (1964), Zabil jsem Einsteina, pánové… (1969), Čtyři vraždy stačí, drahoušku (1970), Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974), Marečku, podejte mi pero! (1976) nebo Adéla ještě nevečeřela (1977). O sedm let mladšího bratra Dalibora (✝17) zabil blesk.

Legendární Charleyova teta

Ke svému prosazení na divadelních prknech nepotřeboval Lipský hereckou školu, měl přirozený talent od pánaboha. V roce 1950 nastoupil do Městských divadel pražských a Divadlu ABC zůstal věrný po neuvěřitelných 65 let – hrál totiž až do konce svého života. Do paměti diváků se zapsal především svou divadelní kreací v komedii Charleyova teta. Titulní roli ztvárnil v pěti stovkách repríz!

Nejslavnější filmové role

Ve filmu se sice objevoval spíše v menších rolích, všechny ale byly nezapomenutelné. Poprvé stanul před kamerou již v roce 1946, kdy si s bratrem zahráli partyzány ve válečném snímku V horách duní.

Diváci si jej budou jistě pamatovat i jako alchymistu v Císařově pekaři a Pekařově císaři (1951), chrabrého prince z pohádky Byl jednou jeden král...(1954), Franka v komedii Zabil jsem Einsteina, pánové..., vrátného Prouzu v Jáchyme, hoď ho do stroje!, vedoucího prodejny v hudebním filmu Ať žijí duchové! (1977) nebo dědečka ze Saturnina (1994).

Za zmínku stojí, že svůj talent na „dědky“ uplatnil i v „Jáchymovi“ – vedle role vrátného nadaboval také stařečka s kosou, který se Koudelkových ptá, jak to dělají, že se jim tak dobře daří.

Největší příležitost vyniknout na stříbrném plátně mu poskytl bratr Oldřich, který ho obsadil do životní role dobráckého učitele literatury George Camela v parodii na brakové detektivky „Čtyři vraždy stačí, drahoušku“. Lipský později prozradil, že pro scénu, kdy jsou se Stellou Zázvorkovou (Peggy) po flámu v posteli, si „pomohli“ lahví Becherovky, aby byli autentičtější.

Režisér však byl jiného názoru, nechal je vystřízlivět a scénu zopakovat. Nesmrtelným se stal i Lipského klaun Cibulka v rodinné komedii Šest medvědů s Cibulkou (1972). Také v této roli mohl naplno rozvinout širokou paletu svého nadání.

Nezalekl se ani heavy metalu

S manželkou Věrou měl Lipský dvě děti, Taťjanu a Lubomíra (✝40). Byl také dědečkem tří vnuků, a protože chtěl být pořád „in“, hrál dokonce v jejich heavymetalové kapele Negative Face na pozoun! Herec, od jehož narození uplyne právě sto let, stanul naposledy před kamerou v roce 2013 v komedii Kameňák 4. ■