Chce stárnout s grácií. Topmodelka Pavlína Němcová se pyšní tím, že ani po padesátce nemá žádnou výplň ani botox

V 18 porodila syna, kterého dostal do péče otec. Modelka Pavlína Němcová ho vybojovala zpátky až v jeho 14 letech

„S tím stárnutím člověk neudělá vůbec nic. To je prostě jediná spravedlnost pro nás všechny tady na tomto světě a holt nám ten čas všem ubíhá. Co si z toho dělat těžkou hlavu. Naopak, musíme se koukat pozitivně na spoustu věcí, které s věkem přicházejí. Ted už si můžu dovolit určité věci, které vám mládí nedovoluje, třeba říkat to, co si myslím, a to je s tím věkem úžasná věc,“ svěřila se Pavlína v pořadu Superchat. Přijala pozvání moderátora Ondřeje Kočího (34).

Na jedno je velmi pyšná, na rozdíl od mnoha žen kolem ní nemá žádné výplně nebo botox. „Já se tomu opravdu bráním. Je to můj osobní názor, protože se mi mnoho výsledků, které vidím kolem sebe, nelíbí. A myslím, že to jsou spíš ženy, které mají problémy se stárnutím, a on i ten diktát té dnešní doby na to věčné mládí je takový neúprosný. Takže kvůli tomu mnoho žen propadne depresi.“

Sází raději na přírodní věci. Před čtyřmi lety si založila dokonce salon krásy, který popisuje jako fitko pro obličej. „Já jsem před lety objevila skvělou metodu liftingových masáží obličeje a úplně jako první jsem ji přivedla sem do Čech, a to na podzim roku 2019. Jsem na to hrdá, že jsem první,“ smála se Pavlína Němcová během rozhovoru. Celý Superchat s uznávanou topmodelkou si můžete pustit tady ve videu nebo ve všech podcastových aplikacích. ■