Novotný schytal kritiku za body shaming v Survivoru: Dotýká se mě to, nikdy bych to nikomu nedělal, hájil se

Ondřej Novotný se vrátil k natáčení, během kterého se soutěžící vážili. Někteří prý přestali rázem jíst. Foto: Super.cz / TV Nova

„Pojďme k jedné věci, se kterou absolutně nesouhlasím a která mi na téhle době hrozně vadí. Chci to vytáhnout, dotýká se mě to a se*ou mě lidi, kteří mluví o body shamingu, který podle mě vypadá jinak a nikdy bych to nikomu nedělal,“ svěřil se Novotný s tím, že během natáčení poslouchal informace k váze soutěžících od produkce, které úplně nesouhlasily. Jako třeba váha Martina.

Realita během natáčení byla taková, že i samotní hráči začali vážení během hostiny před sloučením kmenů velmi rozebírat.

„Všichni hráči najednou říkali, že přestávají jíst, a začali sdělovat, kdo jakou váhu měl před Survivorem a kdo se vážit nepůjde a půjde. Vím, že Karolína říkala, že se vyžrala, než sem šla. Já to poslouchal, co k tomu kdo říká, abych nasbíral témata. Lidi vážím celý život, málokdy se pletu. Poslouchal jsem, jak se kdo vyjedl a nevyjedl. U Martina mi z produkce řekli, že měl před hrou 110 kilo, jeho váhu jsem neřekl, protože mi to nesedělo, tak jsem se ho zeptal. A z tohoto nikdo body shaming nedělá. Nesedělo mi to u víc lidí. Pak jsi šla na řadu ty (Žaneta), a říkali mi, že 73 kg. Uběhlo pár vteřin a já nevěřil, že mi produkce říká do ucha tu správnou váhu, kterou jsi měla před Survivorem. Tím, že mám váhu v oku, tak jsem něco zablekotal. I Bára je evidentně hubená jak lunt, holky do p*dele vždy řeší váhu do plavek, pojďme si nehrát na to, že to neřešíte. Každá buchta na světě řeší plavkovou formu. Nevím, co je špatně na tom říct, jaká je tvá plavková forma. Vždyť to řešíme všichni, tak o co jde. Přijde mi to moc a nikoho jsem se nechtěl dotknout,“ vysvětlil moderátor během živého vysílání, kde měl pozvanou právě Žanetu, která promluvila i o svém úhlu pohledu.

„Vyznělo to fakt šíleně, vím, že je to věc, která se týká spousty žen, které to vzalo, a proto jsem z toho udělala téma. V první větě jsem řekla, že to nemyslíš zle. Ty jsi tak trošku prostořeký, řekneš to na plnou hubu a je ti to jedno, jak to kdo myslí. Já jsem člověk, který unese spousty věcí, což ty víš, proto si to dovolíš. Lidé to vzali, jakože je ti nepříjemný vyslovit váhu, i když je normální,“ vysvětlila, proč tohle téma na svém instagramovém účtu otevřela.

"No jo, ale je rok 2023 a lidi jsou přecitlivělí. Já sama to znám, když mi někdo řekne, že nemám formu do plavek, začne z toho drama. Když se mi po dvou měsících hladovění řekne, že už mám formu do plavek, tak to tak vyzní a lidé si to tak interpretují. Je to šílený,“ dodala. ■