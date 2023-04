Přítel Emmy Smetany Jordan Haj má po 15 letech boje s alopecií pěkné háro. Zabrala mu bio léčba, pomohla i antidepresiva

Hudebník Jordan Haj promluvil o léčbě autoimunitního onemocnění. Super.cz

Zrádné onemocnění, které způsobuje vypadávání vlasů a ochlupení, bylo pro Jordana během jednoho období i impulsem k oholení kštice. Tu má ale po nějaké době opět zpátky.

„Jsem čerstvě zaléčený a ty vousy také nejsou úplně od přírody, to mi nebylo souzeno. Před odletem na Bali jsem začal čerstvě schválenou bio léčbu z Ameriky. Začal jsem to brát s tím, že jsem nevěděl, zda to zabere, ale zabralo. Je to po necelých patnácti letech, co mám alopecii, a jsem takhle zarostlý a je to dobrý pocit, užívám si vlasy, vousy a je to skvělý,“ svěřil se Jordan Haj pro Super.cz s tím, že nedokáže přesně říct, jak u něj onemocnění vzniklo.

"Alopecie mi vznikla kolem dvaceti, je to autoimunitní onemocnění. Takže i kdybych byl vyzenovaný na Bali s vyhranou sportkou, tak bych ji třeba měl. Jak se to vrací, tak tam není přímý kontakt s realitou té psychiky. Mohu se domnívat, že je to vrozená věc nebo je to stresem. Měl jsem stresové období kolem doby, kdy to začalo. Hodně jsme si ten stres připouštěl, je to taková vnitřní dynamika, která se ve mně proměnila nehledě na alopecii, ale věkem, prací sám se sebou,“ řekl známý hudebník a partner Emmy Smetany (35) i s přiznáním, že si nedávno nechal předepsat lehké léky na psychickou pohodu.

„Beru už čtvrtý měsíc lehká antidepresiva, o čemž už jsem mluvil. Je to podle mě kombinace všeho. Myslím si, že jsem teď méně neurotický a úzkostlivý jako jsem dřív byl, ale zase, možná jen machruji a možná mě nakopla antidéčka, takže nevím,“ dodal s úsměvem. ■