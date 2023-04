Michael Kocáb má strach, zda se zachová jeho hudba: Který z jeho čtyř potomků se o to postará?

Michael Kocáb má strach, co se stane s jeho hudební tvorbou. Super.cz

"Stalo se mi, že jsem hledal něco na hard discích, které mám popsané, a byly prázdné. Prostě to zmizelo, samo se to smazalo. Moderní technologie neuchovají nic věčně. Když je něco zaznamenáno v knihách nebo v notách, zachová se to tisíce let," míní Kocáb.

"Celuloid také vydrží déle," připomněl, když jsme zmínili, že přece o kapele i o něm byly natočené i filmy, ale také v digitální podobě. "Je to jako elektřina, sáhnout si na to nemůžete, běhá to v nějakém komputeru," krčil rameny.

"O dílo se dřív postaraly knihovny. A samozřejmě se o dědictví svých otců nebo dědečků postarala rodina. Záleží na tom, jak si svého předka váží. V mém případě by to asi byla Natálka," zmínil svoji dceru, spisovatelku Natálii Kocábovou (38). "Možná Miki, který je zvukař. Jessica je psycholožka, která už je vedená jinudy, ale zase zná moji tvorbu asi nejlépe. A David? Třeba to bude on," vzpomněl na nejmladšího syna, jehož má s moderátorkou Lejlou Abbasovou (43).

V našem videu se o tématu rozpovídal mnohem podrobněji. ■