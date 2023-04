Od premiéry stihla čtyřikrát porodit: Přesto se zpěvačka vrací do stejné role a oblékne i původní kostým

Markéta Martiníková se vrací po porodech do stejné role, kterou kdysi hrála. Super.cz

Zpěvačka už je nyní téměř na své váze, jak nám potvrdila na tiskové konferenci k obnovené premiéře muzikálu, kam vyrazila tematicky oblečená. "Tuhle kovbojskou košili jsem si pořídila ve vintage obchodě, jako by tam na mě pro tuhle příležitost čekala," smála se Markéta, která v kovbojské košili vypadala jako z některého z Elvisových filmů.

"Doufám, že původní kostýmy obléknu, mám ještě čas do září, kdy se začne představení hrát. Už teď poznám na džínách, že je to v pohodě, ale nějaké faldíčky tam jsou. Doma vytáhnu podložku, i kolem holčiček je honička, takže se to určitě vstřebá," uzavřela. ■