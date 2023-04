Monika Absolonová na archivním sexy snímku v bikinách: Cítila jsem se hnusně a tlustě, byla jsem blbá, ťuká si na čelo

Monika Absolonová se ohlédla za minulostí. Foto: Se souhlasem Moniky Absolonové

Monika Absolonová (46) vždy patřila mezi nejpůvabnější české zpěvačky předních muzikálů. Avšak, jak sama přiznala, v dobách, kdy by mohla z fleku být součástí soutěží krásy, si to vůbec nemyslela.

„Tak jsem v telefonu objevila poklad, teda pro mě. Kdysi jsem se po rozvodu v roce 2003 upnula na práci a kamarády, se kterými jsem odjela na pár dní do Chorvatska při pauze Rebelů,“ svěřila se Monika k archivnímu snímku, který v té době cvakl jeden z kamarádů, se kterými k moři vyrazila.

„Bylo to super. Co super nebylo, byl můj vnitřní pocit, úplně si vybavuji, jak jsem se cítila hnusná a tlustá. Teď na ty fotky bez retuše, filtru a všech vymožeností dneska koukám jak puk a říkám si, že jsem byla úplně blbá! Myslím, že jsem hezčí asi nikdy nebyla, ale tenkrát jsem se tak neviděla a upadala do různých blbých pocitů,“ prozradila známá zpěvačka i s určitým poselstvím ke svým fanouškům.

„Proč vám to píšu? Abyste se vyprdli na mindráky a žili tady a teď a nevzhlíželi k různým idolům, ideálům krásy, který ve skutečnosti třeba ani tak hezky, jak si představujete, nevypadají! Tolik mé zkušenosti ze života,“ dodala maminka dvou dětí, která se udržuje ve skvělé kondici zdravým životním stylem. ■