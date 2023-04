Podrobnosti o sebevraždě partnera Alžběty Kolečkářové ze SuperStar. Trápily otce dvou malých dětí psychické problémy?

Alžběta Kolečkářová s partnerem, který bohužel spáchal sebevraždu. Foto: Se souhlasem A. Kolečkářové

Zpěvačka Alžběta Kolečkářová se snaží vzpamatovat ze sebevraždy svého partnera Marcela. A to zejména kvůli jejich dětem. Mladší Lenny oslavila druhé narozeniny, staršímu Louisovi bylo pět. Zvlášť jemu bude tatínek moc chybět. "Co se stalo, jim jednou budu muset říct, ale teď je na to brzy," ví moc dobře Kolečkářová.