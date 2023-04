Stýskalo se vám po Candice? Dvojnásobná maminka provokovala fanoušky videem nahoře bez

Candice Swanepoel pro svou značku Tropic of C Profimedia.cz

Tentokrát ale Candice zašla ještě o něco dál a vystačila si pouze s minimalistickými kalhotkami. Na černobílém videu s pozitivním hudebním podkresem písně Island In the Sun od skupiny Weezer nechala vyniknout především své dlouhé nohy a pozadí. Candice tak nenechala nikoho na pochybách, že figuru si drží stále stejnou jako v dobách svých ‚andělských‘ let u Victoria’s Secret.

U propagace odvážnějšího charakteru ostatně zůstala i nadále, když si založila vlastní značku plavek Tropic od C. Candice tak pochopitelně nejčastěji stojí sama sobě modelkou a kolekce předvádí sama na sobě. Loni ovšem byla například také součástí projektu Kim Kardashian a kolekce její značky Skims, do níž kromě sebe a Candice obsadila ještě ikonické modelky Tyru Banks, Alessandru Ambrosio a Heidi Klum.

Swanepoel od svých sedmnácti let randila s brazilským modelem Hermannem Nicolim, jenž je rovněž otcem obou jejích synů – šestiletého Anacy a čtyřletého Ariela. Koncem roku 2018 se však rozešli. Modelka by momentálně měla randit se španělským modelem Andrésem Velencosem (45), bývalým partnerem Kylie Minogue, ale loni byla rovněž spojována s Kanyem Westem, což se ovšem oficiálně nikdy nepotvrdilo. ■