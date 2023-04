Influencerka si nechala upravit jazyk, aby zdokonalila své líbací schopnosti. Konečně si prý polibky užívá

Rochelle Garet Profimedia.cz

Dvaadvacetiletá Rochelle, známá jako Xehli G, se rozpovídala o tom, že si nedávno nechala odříznout podjazykovou uzdičku (tkáň, která spojuje jazyk se spodní částí ústní dutiny), protože byla příliš krátká, což jí způsobovalo nejen potíže při mluvení či se žvýkáním jídla, ale především to prý negativně ovlivňovalo její sebevědomí, protože si nemohla dostatečně užít líbání.

Rochelle tvrdí, že od té doby, co si nechala odstranit uzdičku, se nikdy necítila lépe. „Měla jsem pocit, jako kdybych do té doby nikoho pořádně nepolíbila. Je to opravdu jedinečný pocit. Líbání je teď mnohem lepší, než jakýkoli jiný polibek, který jsem do té doby zažila. Teď se mi zdá, že mám jazyk při líbání konečně uvolněný a není ničím omezen. Kdo mě předtím líbal, asi si říkal, že nevím, co dělám,“ přiznala dívka, která dokonce měla kvůli zkrácené uzdičce potíže s mluvením a správnou výslovností.

Když jsem byla mladší, šikanovali mě, protože moje řeč byla velice kompromitující. A když jsem začala natáčet videa na internet, všechny ty komentáře se opakovaly. Tuhle operaci jsem měla podstoupit už jako malá, doporučila mi to i moje pediatrička, ale maminka mi tehdy nechtěla způsobovat bolest. Když jsem vyrostla, bála jsem se to udělat, a tak mi to trvalo tolik let,“ dodala dívka, která tak chtěla zároveň podpořit i další, koho trápí podobná věc, aby se nebáli a šli do toho. ■