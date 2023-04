Cítila se jako tlustá ropucha. Nedivím se, že jsem neměla tolik práce na kameru, říká o 20 kg lehčí Jitka Sedláčková

Jitka Sedláčková při natáčení Vyprávěj v roce 2009. Na snímku s Radoslavem Brzobohatým Profimedia.cz

Herečka uvedla, že většina úspěchu je v hlavě. Samozřejmě je důležité uzpůsobit stravu a pohyb, ale nastavení mysli dělá hodně. „Když si jdeš pak koupit první menší oblečení nebo něco, co ti sluší… Do toho ti okolí říká, že ti to sluší. To je velká motivace,“ přiznala Sedláčková v dílu, který diváci uvidí v úterý ve 21:50 na Televizi Seznam. Zpětně mohou pořad sledovat na Stream.cz.

Z pohybu Jitku baví běhání, to ji prý zachránilo. „Nejsem typ do posilovny. Já jsem typ na starý tepláky, starý tričko, starý tenisky a vyběhnout do lesa. Jsem takový Forrest Gump. Od rána vlastně pořád běhám. Vstanu a běhám po baráku.“

Aktivní je i na sociální síti, kouzlo Instagramu objevila v koronavirové pandemii, účet si prý založila tak trochu z nudy. „Moje kolegyně doporučovaly různé krémy, třeba i za deset tisíc. No a já jsem si říkala, pro koho takový krém je, a místo toho jsem se napatlala zakysanou smetanou. Říkám tomu Dior pro chudé,“ směje se.

Na účtu vystupuje i její partner Pavel Töpfer.

„S mým mužem Pavlem točíme takové srandičky. Já Pavlovi říkám, že je můj kluk, a lidem, co nás sledují, se to líbí. Píšou nám různé paní, že mají taky kluka. A to jim je třeba 77 nebo 78 let. Pak jedou třeba na představení a vidí mě, a pak mi píšou, že si myslely, že jsem ošklivější a tlustší a že je dobře, že jsem hubenější a hezčí. Jsem pro ně asi prostě takovou inspirací, že nikdy nic nekončí, že člověk to nesmí nikdy vzdát. Se vším se dá něco dělat. Všechno ostatní jsou výmluvy,“ dodala herečka. ■