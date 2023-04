Zase jednou jako modelka: Nebezpečně svůdná Bára Mottlová pózovala mezi kolotoči

Bára Mottlová se na chvilku vrátila k modelingu. Super.cz

"Baví mě, když je to focení zábavné, a to tady na pouti rozhodně je. Líbí se mi to prostředí, myslím, že jsem v minulém životě musela být světská. Třeba jsem prodávala lístky do strašidelného hradu. Vážně si to focení moc užívám," vyprávěla Bára, kterou ve fotogalerii můžete vidět právě v prostředí kolotočů, které doplňuje snímky v modelech, na nichž se značkou Kadlex spolupracoval návrhář Michal Marek.

Vtipné, je že na pouť se Bára vrátí hned za pár dní, a to díky natáčení. "Budu paní u střelnice. Tu roli jsem vzala vlastně kvůli tomu. Asi je mi to souzené," prozradila Mottlová, která se objeví v menší roli ve filmu Zápisník alkoholičky s Terezou Rambou. Pravidelně hraje i v divadle a zpívá také v show Osmanyho Laffity, s níž jezdí po republice. "Chystám tři nové singly," prozradila. ■