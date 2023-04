Popová hvězda Rexha přiznala, že přibrala, i když denně maká. Lidé na internetu pátrají po její váze

Bebe Rexha sdílela s fanoušky otevřenou zpověď ohledně své váhy. Profimedia.cz

„Vidět ten vyhledávací panel je tak znepokojivé. Nejsem naštvaná, protože je to pravda. Přibrala jsem, je to prostě na nic. Děkuji všem lidem, kteří mě mají rádi, ať se děje, co se děje. Vždycky jsem s váhou bojovala. Pracuji na sobě každý den, jen mě to teď trochu odradilo,“ sdílela otevřeně zpěvačka.

Není to přitom zdaleka poprvé, co se u třiatřicetileté rodilé Albánky toto téma otevřelo. Ona sama se k němu vyjadřovala už několikrát. V červnu 2021 zpěvačka například propagovala hnutí k ‚normalizaci 165 liber‘, jednalo se o snahu učinit z váhy okolo 75 kilogramů běžnou normu a nijak se za ni nestydět. Sama Bebe ovšem o půl roku později přiznala, že byla nejtěžší ve svém životě a že se ve svém vlastním těle cítila hrozně.

„Právě jsem se zvážila a nejsem v pohodě s tím, abych číslo sdílela, protože se cítím trapně. Necítím se dobře ve své kůži, a když se necítím dobře, nechci psát. Upřímně, to je důvod, proč jsem poslední rok nesdílela tolik příspěvků jako dřív,“ svěřila se v minulosti se svými skutečnými pocity interpretka hitů jako Meant to Be či Say My Name s Davidem Guettou a J Balvinem. ■