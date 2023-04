Zapomněla, že už není na dovolené? Patricie Pagáčová s manželem šokovali na módní přehlídce svými outfity

Patricie Pagáčová s manželem Tiborem Super.cz

Pár totiž dorazil sice v sakách, ale k nim si oblékli variaci na cyklistické šortky. "Nás hřeje mládí a láska a jsme odvážní. A taky se pro krásu musí trpět," smála se Patricie. "Pomáhal nám náš kamarád stylista. Nejdřív jsme vytvořili můj outfit a můj muž si pak našel fotky Pharrella Williamse na červeném koberci," vysvětlovala.

Tibor je prý u nich doma módním guru. "Dokonce schvaluje i mně, co si mám vzít na sebe. Ráda se ho ptám na názor, protože je to pro mě důležité, abych se líbila hlavně jemu. Ostatní, ať si třeba políbí holé nohy," doplnila Patricie, která by byla ráda, kdyby ji oblékl i návrhář, na jehož přehlídku s manželem dorazili. ■