Agáta Hanychová týden po porodu dcerky: Promluvila o injekcích do břicha a svém zdravotním stavu

Agáta Hanychová Michaela Feuereislová

Je to týden, co se Agáta Hanychová (37) stala trojnásobnou maminkou. Od chvíle, co přivítala s partnerem Jaromírem Soukupem na světě dceru Rózu, sdílí se svými sledujícími na sociálních sítích každý okamžik. V živém vysílání se tak mimo jiné svěřila, jak je na tom po porodu zdravotně.