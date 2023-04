Módní kreace celebrit z fashion weeku: Sněhulák Jirešová i sexy Kočendová a Makarenko v kůži

Podívejte se, jaké modely vynesly celebrity v pondělí na fashion week. Michaela Feuereislová

Mercedes-Benz Prague Fashion Week míří do finále. Pondělní módní den si opět nenechala ujít řada známých osobností, které i tentokrát ukázaly, že se experimentů, co se týče módy, rozhodně nebojí, a podívaná to tak byla opravdu pestrá.