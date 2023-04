Nechce vypadat jako potetované prasátko. Vašek Noid Bárta už zase hubne kvůli roli

Vašek Noid Bárta se snaží opět zhubnout. Super.cz

„Držím teďka dietu, mám Ježíše (muzikál Jesus Christ Superstar - pozn. redakce), kterého hraji v Hudebním divadle Karlín a ten nemůže být úplně vypasenej. Ale dneska jsme tady měli vynikající catering, tak jsem trochu zhřešil. Tak se musím jít zítra proběhnout, abych tam pak nevisel jako takové potetované prasátko na tom kříži,“ smál se zpěvák během rozhovoru pro Super.cz.

My jsme si se zpěvákem povídali po Galavečeru Orchestru Karla Vlacha, na kterém Vašek vystupoval jako host, a to společně s Ondřejem Rumlem (41) a Terezou Maškovou (27). Během vystoupení ukázal, že má neuvěřitelnou energii. „Na to, že mi bude za 58 let 100, ještě docela držím,“ dodal se smíchem během rozhovoru Václav Noid Bárta. ■