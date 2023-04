Dvě písně Olympiku už Petr Janda nechce nikdy hrát: Na náš koncert nepatří. To by mě museli zabít, říká

Petr Janda prozradil, které písně kapely Olympic nesnáší. Super.cz

U příležitosti 60 let na scéně vydal Olympic a Petr Janda (80) další počin. Tentokrát je to zpěvník se šedesáti nejznámějšími písničkami kapely doplněný nejen o noty, ale i obrazovou přílohu. Zpěvák při té příležitosti prozradil, které písničky už opravdu nechce nikdy hrát.

"Jsou to Agáta a Nebe nad hlavou, písničky ze 70. let. Agáta byla dělaná pro nějaký pořad, byli jsme tenkrát zaměstnaní v divadle Rokoko. Všem se to strašně líbilo, ale já jsem trpěl, protože je to takový blbý popík. Nebe nad hlavou bylo zase ze soutěže Děčínská kotva, myslím, že jsme s ní tenkrát dokonce vyhráli. Má takový dětský text a pro rockery se to nehodí," mínil Petr, jemuž ale nevadí, že se obě skladby objevily v muzikálu Okno mé lásky. Tam se podle něj hodí, jak vysvětlil v našem videu. "Na náš koncert už ale ani jedna z nich nepatří. To by mě museli zabít," smál se.

To, že letošní rok je ve znamení oslav šedesátin kapely, ale rozhodně neznamená, že by chtěl Petr Janda končit a usnout na vavřínech. "Zdravotně jsem na to dobře, jen jsem trošku unavený, možná je to tím letošním jarem. Vždycky mě nabijí koncerty. Potřebuju být pořád v tom zápřahu. A až 18. prosince v O2 areně uzavřeme ty oslavy, natočíme novou desku," plánuje. ■