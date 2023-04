Blonďatá Pavlína s nejhezčím zadečkem v Survivoru přibrala po návratu 7 kilo: Ale našla novou lásku

Pavlína Sigmundová ze Survivoru přibrala a je čerstvě zamilovaná. Super.cz

Po návratu z ostrova měla problém dojít si i sama nakoupit, vždy ji musel někdo známý doprovázet. "Aklimatizace byla náročná, ale je to čím dál lepší," řekla Super.cz účastnice reality show Survivor Pavlína Sigmundová. Na naše setkání už ale dorazila od kadeřnice a zářila díky tomu, že našla novou lásku.

Studentka žurnalistiky má spoustu plánů, i co se moderování a herectví týče, ostatně první zkušenost měla za sebou ještě před Survivorem, když účinkovala v seriálu Praha: Den a noc. "Doteď mi vadí ruch, lidi a větší společnost, ale věřím, že to bude brzy dobré a vyrazím třeba na nějaký casting. Postupně dávám jak sebe, tak své tělo dokupy," svěřila.

Stejně jako ostatní účinkující i Pavlína během reality show shodila, prý asi pět až sedm kilo. "Ale když jsem se vrátila, šlo to hodně rychle nahoru. Najít rovnováhu v jídle je hodně těžké. Teď mám sedm kilo nad mojí původní váhou. Jenom doufám, že jak to šlo rychle nahoru, půjde to i rychle dolů," popsala extrémní jojo efekt Pavlína.

V našem videu nám popsala i to, jak to teď má se školou anebo proč na schůzku se Super.cz dorazila společně s Matějem Quittem, kvůli kterému vlastně ze soutěže vypadla. A pochlubila se i novou láskou, kterou našla v podstatě hned po návratu. Přítele potkala v Brně, jmenuje se Jakub a se šoubyznysem nemá nic společného. ■