„Blaženko, já vás asi miluju.“ Doktor Kája ze Slunce seno…měl smutný osud. Dožil se jen 48 let

Josef Stárek se proslavil v trilogii Slunce, seno... Foto: National Film

„…když vy přistavíte, tak my to poženeme o štok. Když vy břízolit, tak my kachlíčky, a když vy inženýrku, tak my – to budete koukat!“ Když si matka Škopková umane, že Blaženě sežene ženicha, tak ho prostě sežene. Přece holka nebude dělat rodině ostudu s nemanželským dítětem. Slavnou scénu ze Slunce, seno a pár facek (1989) jistě znáte, a tak určitě víte, že nejdřív se do hledáčku matky Škopkové dostane tlustý Josef v podání Jiřího Růžičky ml. (✝43). Tam to neklapne (pro Blážu je moc tlustý, a ona ho navíc nemiluje), a tak si Škopková vyhlédne další oběť – postaršího doktora Karla Kroupu, který léčí její nemohoucí matku.