Zajímavosti z komedie Vrchní, prchni! Štvance své chronické záliby v ženách neměl hrát původně Josef Abrhám

Josef Abrhám a Zuzana a Fišerová-Svátková v komedii Vrchní, prchni! Televize Seznam

Nenápadný knihkupec Dalibor Vrána, který je štvancem své chronické záliby v ženách, změní od základu svůj život nemajetného muže žijícího od výplaty k výplatě. Lidé si ho ve večerním obleku spletou s vrchním, a on díky tomu zjistí, že od hostů v restauracích může inkasovat útratu. Coby falešný vrchní se stane postrachem českých restauračních zařízení. Dnům nouze je konec a spokojené jsou i matky jeho dětí, protože konečně dostávají včas alimenty. Protože však jde o moralitu, je sympatický knihkupec nakonec dopaden…

Komedie Vrchní, prchni! (1980) patří právem mezi rodinné stříbro naší kinematografie.

Za jejím vznikem stojí „otcové“ největšího českého génia Járy Cimrmana: Zdeněk Svěrák coby scenárista a Ladislav Smoljak jako režisér. Vážnou kostru příběhu obalil Svěrák množstvím bravurně rozehraných situací, brilantních postřehů a hlášek, které zlidověly. Nezapomenutelná je také famózní honička na karlovarské kolonádě ve stylu němých grotesek. A vynikající je samozřejmě i Josef Abrhám v titulní roli.

Herec neprošel ani napodruhé

Zdeněk Svěrák si přitom do role knihkupce Vrány představoval původně Petra Nárožného. Kvůli jeho vizáži napsal dokonce i dialog, a to ve scéně, kdy se Vrána vydává za inženýra Králíka, a agilní soused Pařízek reaguje následovně: „Celej pan Vrána. Postava, obličej, pleš. Navlas! Navlas!“ Smoljak ale Nárožného do filmu nechtěl, protože tehdy účinkoval s Luďkem Sobotou a Miloslavem Šimkem a ve všech scénkách byl prezentován jako cholerický akurátní vztekloun.

Zajímavé je, že Svěrákovi neprošel Nárožný ani napodruhé, když psal scénář k filmu Vesničko má středisková (1985). Tehdy se domníval, že právě tomuto herci by výborně sedla otcovská role řidiče Pávka, stejně jako cholerické výlevy, že s Rákosníkem končí. Jiřímu Menzelovi se ale zalíbil Marian Labuda, který postavě nakonec vtisknul i určitou laskavost. Svěrák s tím měl problém i proto, že pyknický Labuda nebude vedle vysokého štíhlého Jánose Bána působit jako dostatečná autorita. Jak ale všichni vědí: „režisér a maminka mají vždycky pravdu“ a Menzelovo rozhodnutí je toho důkazem.

Všestranná Douchová

Všem utkvěla v paměti také prodavačka Douchová („V pracovní době se nebudou číst noviny! Knižní novinky si čtěte! Drzoune jedna drzá, zvědavá, vošklivá, brejlatá, Douchová!“), která Vránu fyzicky nepřitahovala, a proto ji přijal.

Její představitelka Zuzana Fišerová Svátková byla sice do filmů obsazována už od dětských let, ale v době natáčení Vrchní, prchni! pracovala v kanceláři Restaurací a jídelen a shodou okolností zařizovala filmařům povolení k natáčení v hospodách.

Co možná ještě nevíte

Natáčení legendární scény v restauraci v Karlových Varech, ve které začnou číšníci stíhat falešného vrchního, patří mezi nejdelší filmové záběry bez střihu. Její natočení ale provázely i problémy, protože provozní nesouhlasil s uzavřením podniku na tak dlouhou dobu. Nakonec zafungovala přímluva „shora“.

Nedaleko místa, kde bydlel filmový knihkupec, vznikla nová autobusová zastávka. Jmenuje se U Prdlavky (což byla přezdívka Dalibora Vrány), a v listopadu 2021 ji slavnostně pokřtil Zdeněk Svěrák. ■