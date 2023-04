Visící prsa a tmavě fialové jizvy, komentovala Chrissy Teigen poporodní tělo na snímku z vany. Ženy jí děkují za odvahu

Chrissy Teigen Profimedia.cz

Chrissy Teigen (37) fanoušky nechává nahlédnout i do toho nejniternějšího soukromí. Nyní se modelka nechala zvěčnit nahá ve vaně při koupání novorozené dcery a okomentovala svou poporodní figuru i nadšení z dítěte. „Prsa, která tak nějak visí po straně, a tmavě fialové životní jizvy, ale jsi až moc perfektní na to, abych si s tím dělala starosti,“ uvedla.

Mnoho žen jí za to poděkovalo. „Díky za to, že jsi tak odvážná (i když by tohle nemělo být považované za odvahu), že sdílíš realitu. Myslím si, že je tu anomálie v tom, co se děje, protože je všechno upravené a smyšlené. Takhle lidé zkrátka vypadají, když sundají závoj,“ okomentovala modelčin snímek herečka Keegan Connor Tracy.

Ženy jí vesměs děkovaly za to, že ukazuje své tělo ve skutečném světle. „Naše měnící se těla nám připomínají život, který jsme stvořily. Připomínají nám všechno, co máme,“ vzkázala Chrissy další její fanynka.

Na téma mateřství Teigen už dříve uvedla, že je mnohem sebejistější a se třetmi dětmi si tolik nepřipouští rady a komentáře ostatních. „Co se sebedůvěry týče, je to jednoduché. A upřímně, sebevědomí je všechno. Už nejsem tak ustaraná a také mě tak nerozhází, co říkají ostatní. Mnoho lidí si myslí, že jsou experti na všechno, ale když máte tři děti... zkrátka už jsem viděla asi všechno.“

S manželem Johnem Legendem má Chrissy starší dva potomky, dceru Lunu a syna Milese. V roce 2020 oznámili, že čekají třetí dítě, v polovině těhotenství ale modelka o chlapečka přišla. Dcerka Esti přišla na svět letos na konci ledna. ■