Mexická Marilyn pocházela z Česka a měla tragický osud: Smrt lásky, manželství s gayem, a nakonec ve 30 letech sebevražda

Miroslava Stern ve filmu Zločinný život Archibalda de la Cruz Profimedia.cz

V rodném Česku, resp. Československu, ji dnes nikdo nezná. V Mexiku je ale Miroslava Sternová (26. 2. 1925 /některé zdroje uvádějí 1926/ - 9. 3. 1955) i bezmála 70 let po své smrti stále hvězdou první velikosti. Říkalo se jí mexická Marilyn Monroe, které se podobala nejen vzhledově, ale i svým smutným osudem.

Pocházela z Hranic na Moravě a její matka i otec, který byl šéflékařem lázní Teplice nad Bečvou, patřili k váženým občanům regionu. MUDr. Oskar Leo Stern svou umělecky nadanou dceru miloval, přestože věděl, že ji nezplodil. Její matka totiž otěhotněla několik týdnů před jejich seznámením. Pohodový rodinný život v Hranicích na Moravě se zhroutil s nacistickou okupací. Jak už jméno napovídá, doktor Stern byl židovského původu.

Idylka skončila

Z rasových důvodů byl okamžitě odvolán z pozice hlavního lékaře a byla mu zakázána i jakákoli jiná činnost v oboru. Rodina začala bojovat o holé přežití. Sternovým se naštěstí podařilo v srpnu 1940 opustit protektorát a s velkými komplikacemi se přes řadu zemí dostali až do Mexika, které přijímalo židovské uprchlíky.

Nový život za oceánem

Stern se zde začal věnovat kardiologii a internímu lékařství a brzy se stal předním lékařem Národního kardiologického centra. Dcera Miroslava studovala od roku 1942 architekturu a design v New Yorku. Prožila zde také svou první lásku. Zamilovala se do amerického vojáka, který se s ní zasnoubil.

Ke svatbě ale už nedošlo, protože záhy padl v boji. Teprve sedmnáctiletá Miroslava se pokusila si vzít život, naštěstí bez úspěchu. Ani studium architektury nedokončila, protože matka onemocněla rakovinou a v roce 1945 zemřela. Dívku její smrt psychicky poznamenala a trpěla poté těžkými depresemi. Rozhodla se zůstat s otcem v Mexiku, kde se cítila nejlépe.

Prosadila se i v Hollywoodu

Miroslava Sternová byla skutečně oslnivá kráska, a tak není divu, že byla zvolena královnou plesu Country Clubu v Mexico City. Začala také studovat herectví a v únoru 1946 se provdala za spolužáka Jesúse Jaime Gómeze Obregóna, zvaného El Bambi. Po pár měsících se s ním ale rozvedla. Ukázalo se totiž, že svatba byla pokusem utajit manželovu homosexuální orientaci, která byla v bigotně katolickém prostředí naprosto nepřípustná.

Každopádně její krása jí otevřela cestu na mexické a posléze i hollywoodské filmové plátno. První roli dostala v roce 1946 a o rok později už hrála ve čtyřech mexických filmech. V roce 1948 zazářila poprvé i v hollywoodské produkci. Šlo o dobrodružný snímek Adventures of Casanova, který točila s režisérem Robertem Gavaldónem (†77).

Ikona mexického filmu

Do roku 1955 natočila Sternová na třicítku filmů. Do zlatého fondu světové kinematografie se zapsaly snímky Škola vandráků, Zločinný život Archibalda de la Cruz či Stranger on Horseback (všechny 1955). Zločinný život Archibalda de la Cruz (v originále Ensayo de un crimen) je u nás zmiňován také jako Pokus o zločin. Sternová ho natočila se slavným španělským režisérem Luisem Buñuelem (†83).

V Mexiku byla tato krásná herečka českého původu tak populární, že po ní matky pojmenovávaly své novorozené dcery. Proto v této exotické zemi žije spousta žen, které se jmenují Miroslava. A mexická Marilyn se v roce 1954 znovu zamilovala až po uši – jejím vyvoleným se stal toreador Luis Miguel Domingo. Jenže v březnu 1955 si v novinách přečetla, že milovaný muž se oženil s italskou herečkou Lucií Bosè (†89), kterou poznal na filmovém festivalu v Benátkách. To jí definitivně zlomilo srdce. Nechala dopis na rozloučenou a namíchala si koktejl z barbiturátů. Tentokrát jí pokus o sebevraždu vyšel. ■