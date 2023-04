Kim Kardashian už je prý připravena zase randit: Selfíčkem v ‚neviditelných‘ bikinách předvedla, co nové lásce nabídne

Kim Kardashian Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Od loňského rozchodu s komikem Petem Davidsonem se Kim Kardashian (42) soustředila především na práci a své čtyři děti. Před pár dny se ovšem nechal slyšet zdroj z jejího blízkého okolí, že je Kim konečně připravena začít znovu randit. O víkendu se pak slavná majitelka oblých křivek podělila nejen se svými fanoušky o to, co může své nové lásce nabídnout...

Královna selfie se vyfotila před zrcadlem ve své prostorné koupelně jen v titěrných bikinách, které navíc svou tělovou barvou téměř splývaly s její opálenou pokožkou. Aby celá silueta ještě lépe vynikla, stáhla si hvězda televizní reality show vlasy do drdolu. A nebyla by to podnikavá Kim, kdyby nešlo o plavky z její nové kolekce značky SKIMS, které začínají s cenami na 36 dolarech.

„Kim je otevřená myšlence znovu začít randit. Cítí se skvěle a sebevědomě,“ odhalil zdroj pro Entertainment Tonight o aktuálním rozpoložení Kim, která byla v letech 2014 až 2021 provdaná za rappera Kanyeho Westa, než to po jejich rozvodu dala dohromady s Davidsonem, s nímž strávila devět měsíců.

To ovšem zdaleka nebyly jediné nezdary v jejím soukromí. V minulosti byl jejím manželem ještě 206 centimetrů vysoký basketbalista Kris Humphries, a to na pouhých 72 dní. Od roku 2000 strávila ještě čtyři roky v manželství s hudebním producentem Damonem Thomasem. ■