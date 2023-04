Nebezpečně krátké šatičky: Zpěvačka Tereza Mašková jen tak tak uhlídala, aby neukázala něco víc

Vítězka SuperStar vystoupila s Orchestrem Karla Vlacha. Všechny překvapila i nebezpečně krátkými šaty. Super.cz

Talentovaná zpěvačka Tereza Mašková (27) to během vystoupení na Galakoncertu Orchestru Karla Vlacha, na kterém byla jednou z účinkujících, pěkně rozbalila. Na píseň Proud Mary od legendární Tiny Turner zvolila blyštivé krátké šaty, právě ve stylu švýcarsko-americké megahvězdy. A tyto šaty byly až nebezpečně krátké. Usměvavá růžovovláska měla co dělat, aby diváci neviděli, co je pod nimi.