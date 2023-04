A pak že jsou lázně jen pro staré a opotřebované lidi. Tímto ustrnulým názorem se nenechte zmást, dávno je tomu jinak. Příkladem je herečka Mahulena Bočanová, která lázním navždy propadla už před lety, kdy ji ještě nic nebolelo.

Na všechno „poprvé“ jednou v životě dozraje čas, na první lásku, první kocovinu, milence i první lázeňský pobyt. I když v případě lázeňského pobytu to klidně uspěchejte a čas posuňte o několik let dopředu. Dopřejte si lázeňskou kúru již v době, kdy se vaše tělo neozývá, ale v hlavě v pozadí je touha po vypnutí, vyčištění mysli, po tom, aby se o vás někdo postaral. Poslechněte ji. I to je jeden z hlavních důvodů proč se Františkovy Lázně staly srdcovkou Mahuleny Bočanové.

Dětský klub Akváček

FOTO: Františkovy Lázně AQUAFORUM

„Jezdím už mnoho let a to mě ještě tenkrát nic nebolelo, maximálně občas srdce☺. Poslední roky klasicky cítím kolena, ale mě lázně pomáhají hlavně po psychické stránce, ten pocit hýčkání, klidu, čistoty a pohody je k nezaplacení.“ Zdejší lékaři by jen souhlasně přikývli, protože i tady vědí, že všechno souvisí se vším a hlava hraje klíčovou roli ve spoustě onemocnění.

Akvapark Aquaforum

I proto se z Františkových Lázní a z lázeňských pobytů ve Spa Resortu Pawlik-Aquaforu nebo hotelů Dr. Adler, Belveder či Luisa odjíždí s obličejem, který vypadá mladší, než když jste přijeli na pobyt. Proto si zapamatujte, že když chcete někde nechat vrásky, tak je nechte ve Františkových Lázních, tady se spláchnou spolu se starostmi, bolestmi a tíhou všedního dne.

A je dobré se sem alespoň jednou za rok vrátit a nějaké ty nově přibyvší zde opět odložit. A vězte, že ke štěstí někdy stačí málo:“ Probudím se v krásném pokoji, vedle šťastně chrupká moje dcera, čeká nás kafíčko u snídaně, úsměvy milých lidí a už jsem šťastná. To se pak vryje do tváře. To je základ“, říká Mahulena Bočanová.

Restaurace Spa Resort

Lázeňské motto Mahuleny Bočanové: „Šťastný jako blecha“.

Odjet někdy na lázeňský pobyt v mladším věku je dilema, kvůli ratolestem, které máte doma. Ale tady toto dilema odpadá. Děti zkrátka vezmete s sebou. Ve Spa Resortu Pawlik-Aquaforum mají akvapark, kde se děti vyřádí, také skvěle zařízený hlídací klub, kde vám děti zdarma pohlídají po čas procedur, všude kolem je příroda a tak si lázeňský pobyt můžete užít všichni navzdory věku.

Lymfatická masáž

„Pro Márinku jsou Frantovky za odměnu. Bydlíme ve Spa Resortu, který má svůj vlastní akvapark a tobogány. To je její sen a štěstí. A moje zase vířivka, nádherně teplá voda a přenádherný interiér hotelu. Když si chci zajít do sauny, dcera si pohraje s dětmi v dětském koutku, ideální“, doplňuje Mahulena Bočanová další důvod proč do lázní i s dětmi. A i když optimální kúra trvá tři týdny, k pocitu štěstí někdy stačí víkend. „Někdy jedeme na víkend, někdy na 14 dní, ale vždy jsme šťastné jako blechy“, uzavírá svoji lázeňskou srdcovou story herečka Mahulena Bočanová.

Spa Resort PAWLIK - AQUAFORUM

FOTO: Františkovy Lázně AQUAFORUM ■