Zorka Hejdová předvedla božské tělo v exotice: Své křivky vystavuje v luxusním resortu na Maledivách

Zorka Hejdová Foto: Se souhlasem Z. Hejdové

Svůj odlet ale do poslední chvíle zvažovali. Let s přestupem trvá totiž kolem 13 hodin, což zvládnout s malým dítětem není mnohdy žádný med. „Letět, nebo neletět? To byla otázka. Moc jsme chtěli náš společný slib k desátému výročí svatby dodržet, ale Maledivy s dvouleťákem? No, třeba desetkrát jsme měnili názor. Ale teď jsme nejvíc šťastní,“ svěřila se Zorka, která se pochlubila střípky z dovolené.

Na odiv dala samozřejmě i svou božskou postavu v bikinách, kterou jí mnozí tiše závidí. Zorka má ale tajný trik. „Umím si hlavně dobře na fotku stoupnout,“ svěřila se Super.cz moderátorka, která si s rodinou užívá v luxusním resortu uprostřed tropického ráje, kde týdenní pobyt na osobu vyjde zhruba na 100 tisíc korun. ■