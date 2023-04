Takhle slavil Petr Nárožný 85. narozeniny: Nechyběla pusa od Freimanové, ovace vestoje ani dort

Petr Nárožný Foto: Super.cz/archiv Divadlo Lucie Bílé

Po odehrání představení Milionový údržbář si pro jubilanta kolegové z divadla připravili překvapení a popřáli mu přímo před publikem. Obrovským potleskem pak herce potěšili také diváci ve vyprodaném hledišti. „Co bych vám řekl v pětaosmdesáti letech. K tomu už není moc co dodávat. Nejhorší je, že padesát procent esemesek chodí se slovy: Gratulujeme ke krásnému výročí. Já jsem si vždycky myslel, že u chlapa je krásné výročí tak pětatřicet, tak si říkám, jestli tady budu do devadesáti, jaký to bude. To bude úplně senzační,“ svěřil se herec na jevišti.

Kromě gratulací od jeho hereckých kolegů herce na jevišti překvapil také dort, který pro oslavence upekla švagrová Lucie Bílé (57) cukrářka Adéla Zaňáková. Po představení pak na jubilanta v zákulisí čekala oslava, a to v kruhu kolegů a nejbližších spolupracovníků.

„Jsem rád, že můžu být s diváky, jsem rád, že se smějete. Každý starý herec totiž pozná, jestli se lidé smějí jen tak jako, že se to sluší se zasmát. Jsem vždycky rád, že je plné divadlo a lidé se baví, to se po představení člověku odchází dobře a vděčím za to asi někomu vyššímu, nevím, jestli pánu bohu nebo komu, že ještě takhle funguji. Jednou přijde moment, kdy to nebude, a bude alespoň na co vzpomínat,“ dodal herec.

Navzdory věku elán legendárnímu herci zjevně neschází. „Klobouk dolů před tím, kolik má Petr stále energie. Nikdy při zkoušení neřekl, že by byl unavený. Nikdy si nepostěžoval,“ pěla ódy na svého kolegu Veronika Freimanová.

Během představení diváky pravidelně baví humorem, ale i energií, kterou by mu mohla závidět řada mladších kolegů. Svou hereckou profesi rozhodně na hřebíček pověsit nehodlá. Právě divadlo v centru Prahy je přitom po odchodu Petra Nárožného z Činoherního klubu aktuálně jedinou pražskou scénou, kde mohou diváci tohoto legendárního herce vidět. ■