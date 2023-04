Od manželových dětí chytla spálovou angínu: Zpěvačka Debbi vyrazila po měsíci ven, model měla od maminky

Zpěvačka Debbi vyrazila na Anděly po nepříjemné nemoci. Super.cz

"Manželovy děti měly spálu. Prý to dospělí nemohou chytit, ale já skončila se spálovou angínou a mám za sebou dvoje antibiotika," řekla Super.cz Debbi, která pojala svůj model trochu jako oslavu své maminky. "Tenhle overal jsem od ní dostala k Vánocům, už si zahrál i ve videoklipu. A mám od ní půjčené všechny zlaté šperky. Zjistila jsem, že vůbec žádné nemám a ona je stejně nenosí. Jen pod prstýnek jsem si navlékla ještě svůj snubák," popsala.

Pokud jde o muziku, Debbi nám před časem slibovala, že by chtěla vydat EP v češtině. "Ale skončilo to u jedné písničky. Prostě mi to nějak nejde," krčila rameny zpěvačka a více to vysvětlila i v našem videu. Pobavili jsme se i na téma dětí. Zatím nezměnila názor a tři potomci jejího manžela jí stačí. "Jestli si pořídíme vlastní dítě? Když už, tak určitě někdy později," uzavřela. ■