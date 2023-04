V šatech jsme ji neviděli od StarDance: Je to stan, i když luxusní, komentovala svůj model Anna K.

Anna K. po letech vyrazila v šatech Super.cz

"Nepletete se, jsou to opravdu šaty. No, spíš stan, ale luxusní stan, hedvábný. Šaty na StarDance byly opravdu jiného charakteru. To jsem měla i pštrosa a hrozně moc flitrů. I když dneska mám zase flitry na obličeji, které mi nalepila vizážistka a prosila mě, ať si to tam nechám. Tak mi jeden upadl hned u vchodu," smála se zpěvačka.

Ta letos slaví třicet let na scéně pod jménem Anna K. Předtím tedy už vystupovala v divadle Semafor, ale ještě jako Luciana Krecarová. "Letos je to třicet let od vydání mého prvního alba Já nezapomínám. Připravuji nové album a těším se na koncertování," dodala. ■