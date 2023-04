Zhubla 6 kilo a nebojí se to ukázat v sexy modelu: S novým účesem teď Elizabeth Kopecká připomíná Penélope Cruz

Elizabeth Kopecká zhubla a ukázala se v sexy šatech. Super.cz

"Cítím se teď mnohem líp. Když jsem minulé léto zpívala na Markovi Ztraceném, tak když jsem se potom viděla na záznamu, říkala jsem si, že by to mohlo být lepší. I spousta stylistů mi řekla, že bych mohla víc zapracovat na postavě. Tak jsem to provedla a jsem spokojená," upřesnila Elizabeth, která v našem videu prozradila, jak na hubnutí šla.

K novému tělu si troufla obléknout i odvážnější šaty s odhaleným bříškem od značky Anamé. "Sami mě oslovili, dělali jsme je přímo na míru a jsem moc spokojená," zářila Elizabeth, která se nám pochlubila i tím, že před pár dny vydala novou písničku. "Jmenuje se Good Times a budu moc ráda, když se na ni podíváte, protože jsme do toho dali spousty práce," uzavřela. ■