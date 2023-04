Kapitán Demo ukázal svoji paní Columbovou: Takhle sympatická blondýnka je manželka Jiřího Buriana

Kapitán Demo vyrazil na Anděly s manželkou Super.cz

Ostatně i ona tam měla své profesní zájmy, je totiž režisérkou hudebních videoklipů a s manželem spolupracuje i manažersky. Postarala se i o outfity, v nichž do prostor pražského Výstaviště, kde v jednom z Křižíkových pavilonů slavnostní večer probíhal, dorazili. "Mrkla jsem do skříně, vytáhla druhé šaty, vyžehlila je, vyžehlila manžela, tedy jeho outfit, a jsme tady," popsala v rychlosti. Burian tedy doplnil, že si vzal oblek po dědečkovi, ale to byla spíš jeho klasická legrácka.

Manželé prozradili, kdo byli jejich favorité. Jednoznačně se shodli na dvou jménech. Anně Vaverkové za alternativu a Pam Rabbit v kategorii objev roku a sólová interpretka roku. Ty ale své nominace neproměnily. ■