Tohle je vážně model i pro heterosexuální muže: Zpěvák 7krát3 šokoval v růžovém kostýmku se sukní

Růžový kostýmek se sukní, v němž dorazil ruku v ruce s manželkou, která si přes spodní prádlo navlékla bílou síťovinu, budil pozornost i v tak excentrickém uměleckém prostředí. "Je to práce návrháře Honzy Černého a ještě jsme do toho namotali stylistu Filipa Vaňka, takže jsem oběma moc vděčný," prozradil, odkud jeho outfit pochází. "Baví mě to a už asi budu nosit jenom sukně," usmíval se a ujistil nás, že tento model je určený pro kohokoli, tedy i pro heterosexuální muže.

Zpěvák je aktuálně uprostřed svého turné, v práci fyzioterapeuta si dal na tu dobu pauzu. "Je pro mě ohromné dilema, jestli nechat své pacienty samotné. Snažil jsem se to naplánovat tak, aby přišli o co nejméně fyzioterapeutických jednotek. Rozhodovat se mezi fyzioterapií a muzikou je pro mne velmi těžké, oboje mám moc rád a baví mě to," svěřil s tím, že si nedokáže představit, že by se měl rozhodnout jen pro jednu z profesí. ■