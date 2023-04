Manželovy fanynky ji moc nemusí, láska jim ale jenom kvete. S Tomášem se líbáme furt, chlubí se Tamara Klusová

Manželé Klusovi promluvili o vztazích i hudbě. Super.cz

Po dlouhé době se spolu objevili ve společnosti v rámci cen Anděl zpěvák Tomáš Klus (36) s manželkou Tamarou Klusovou. O to, aby jim to spolu ladilo, se postarala Tamara spolu se stylistkou, která oba oblékala. Předvedli i ukázkový polibek pro přítomné fotografy. " Ale my se líbáme furt ," smála se Tamara.

"Jsme spolu skoro jedenáct let a myslím, že nám to funguje krásně," doplnila maminka tří dětí, která hodlá po pár společných projektech s manželem rozjet i svoji vlastní hudební kariéru. "Už se nemůžu vymlouvat na to, že mám malé děti, protože rostou. Sbírám odhahu vydat svoji desku, takovu tichou, melancholickou," prozradila Tamara, která spolu s Tomášem připravuje i audioknihu ke svým pohádkám. Tomáš se zase chystá vydá novou country desku.

V našem rozhovoru jsme zavzpomínali i na dobu, kdy Tomáš spolu s Ewou Farnou sám Anděly moderoval, a dostali jsme se také na téma, že Tamaru manželovy fanynky moc nemusejí. Prý už to ale není tak horké. "U mě na mém instagramovém profilu takové hejty nejsou, ani u Tomáše. Ale já jim rozumím, že ho milujou, protože je skvělý. A v tom se nějaký způsobem protínáme," míní. "A já myslím, že je to v pohodě a moje fanynky jsou chytré holky," doplnil Tomáš. "A jestli někdo naší lásce nepřeje, je to každého věc a názor," uzavřela Tamara. ■