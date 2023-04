Camila Cabello a Shawn Mendes se vášnivě líbali na Coachelle! Rok po rozchodu vypadali zase jako milenci

Camila Cabello a Shawn Mendes na festivalu Coachella Profimedia.cz

Slavný hudební festival Coachella si v Kalifornii každoročně nenechá ujít řada celebrit, které se předhánějí v co nejodvážnějších modelech, všechny ovšem letos zastínili Camila Cabello (26) a Shawn Mendes (24). Bývalý pár hudebního nebe se totiž k sobě měl tak vřele, že společně působili jako milenci. Před téměř rokem a půl se přitom rozešli...

Dvojice, která společně nazpívala megahit Seňorita a posléze spolu přes dva roky chodila, než se v listopadu 2021 k velkému překvapení všech fanoušků rozešla, se vůbec nebránila projevům náklonnosti. Vzájemné doteky, objímání a polibky nebraly konce a přítomnost stovek přihlížejících vůbec neřešili. Prostě si jen užívali jeden druhého.

Dosud se přitom spekulovalo, že kanadský zpěvák randí se svou o sedmadvacet let starší chiropraktičkou Jocelyne Mirandou. Společně přitom ještě před pár dny vyrazili na snídani a nedávno byli spatřeni u jejího auta, jak se objímají. To Camilla se v únoru po necelém roce rozešla s Austinem Kevitchem, a tak měla volné pole působnosti... Nechme se tedy překvapit, zda to sympatický staronový pár dá znovu dohromady... ■