Ewa Farna chtěla zářit: Na cenách Anděl se zpěvačka třpytila jako disco koule. A proč už s ní nevystupuje její manžel?

Ewa Farna se na cenách Anděl celá třpytila.

Přiběhla mezi posledními a ještě musela ukazovat, že má platnou pozvánku do sálu. To možná nečekala ani sama zpěvačka Ewa Farna (29), když pár minut před začátkem přímého přenosu dorazila na předávání cen Anděl 2022, kde byla nominovaná mezi nejlepšími zpěvačkami. " Na druhou stranu je to dobře, co, kdybych pozvaná nebyla a přišla se jenom najíst na raut ," smála se Ewa.

Ta své šance na vítězství moc neviděla, ostatně cenu za nejlepší zpěvačku nakonec získala Lenny, ale přišla si večer hlavně užít. "Po dlouhé době nemoderuji ani nevystupuji, takže to mám na klid, bez stresu," byla spokojená Ewa, která má za sebou tři moderování Anděla, poprvé před dvanácti lety spolu s Tomášem Klusem.

Jinak ovšem nemá o vystupování nouzi. "Za týden začínáme koncerty, majálesy, velká pódia. Včera jsme měli zkoušky s kapelou a tanečníky," upřesnila. V našem videu jsme rozebrali i to, jak snáší, že už s ní v kapele nehraje její manžel Martin Chobot, který se vydal na sólovou dráhu a nedávno například předskakoval její kolegyni Kateřině Marii Tiché.

"Je to správně, ať jde svojí cestou a zpívá. Jsem strašně ráda, že ten krok udělal. Když lidi nejsou někde spokojení a nesedí jim to, jdou sami k sobě. Jsem ráda, že je můj manžel šťastný, než abych měla v kapele někoho, koho to nebaví. Ale na pódiu se spolu zase objevíme. Určitě bude v O2 Aréně nebo na Colors of Ostrava, ale bude to spíš vyjímečné," upřesnila.

Ewa dorazila v šatech střižených jako kabát pokrytými flitry, jimi měla doplněné i líčení. "Chtěla jsem zářit, trochu si ulítnout. Mám to ráda. Takže zase je to něco, co se třpytí," uvedla ke svému looku na slavnostní večer. ■