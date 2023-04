Jack Nicholson (85) viděn poprvé po roce a půl. Odmítá chodit ven a blízcí se strachují, že může zemřít osamocen

Jack Nicholson se stal samotářem. Mezi lidi se mu už nechce. Profimedia.cz

Hollywoodská legenda Jack Nicholson (85) byl tento týden viděn poprvé po osmnácti měsících, a to na balkonu svého domu v Beverly Hills. Jeho přátelé se však obávají, že by mohl jednou zemřít úplně sám, jelikož prý nepřijímá návštěvy a odmítá vycházet z domu.

Herec, který se stal v poslední době naprostým samotářem, si užíval ranního sluníčka nad Los Angeles. Chvílemi posedával a pak zase postával u zábradlí balkonu a díval se do zeleně na okolo poletující ptáky. Zaujal jej také vrtulník, který proletěl nad jeho domem.

Hvězda kultovních snímků Přelet nad kukaččím hnízdem, Lepší pozdě nežli později či Lepší už to nebude se naposledy objevil na veřejnosti v říjnu 2021, kdy společně s jeho synem Rayem zavítal na basketbalový zápas svých milovaných Los Angeles Lakers. Jeho jednatřicetiletý syn má být ostatně téměř jediným, s kým zůstává Nicholson v kontaktu.

„Jack dal jasně najevo, že jeho dům je jeho hrad. Ale lidé si jen přejí, aby vyšel z domu, nebo je alespoň ujistil, že je v pořádku,“ řekl v lednu nejmenovaný zdroj z hercova okolí pro Radar Online.

„S pár příbuznými je v kontaktu, zejména s Rayem, svým chráněncem, na kterého je moc hrdý, ale jeho dny ve společnosti jsou dávno pryč,“ dodal s tím, že zatímco jeho fyzická kondice je v pořádku, jeho mysl už je pryč.

Trojnásobný držitel Oscara a rodák z New Jersey se nikdy nevyjádřil k fámám, které kolovaly poté, co se stáhnul do ústraní. Říkalo se, že skončil s herectvím kvůli boji s demencí, která způsobila, že už nebyl schopen si zapamatovat své repliky. ■