Rekonstrukce u Simony Krainové je u konce: Všude samý luxus a modelčiny fotky na stěnách!

Simona Krainová se s rodinou vrací do pohádkového bydlení. Foto: Simona Krainová/Super.cz

Topmodelka Simona Krainová (50) se po více než dvou měsících může se svou rodinou vrátit z Dominikánské republiky zpátky do Prahy. Rekonstrukce luxusního dvoupatrového bytu po Daře Rolins na Praze 6 je totiž u konce. Tento střešní mezonet si Simona koupila ještě předtím, než poznala manžela Karla, s nímž má dva syny. Poté ale koupili ještě sousední byt a prostor pohádkově propojili, nyní má rozlohu 400 m².

Na Karibik ale i po návratu určitě nezanevřou. Rodinka plánuje, že vlastní bydlení pořídí i v této španělsky mluvící zemi. „Do budoucna máme v plánu pořídit si nějakou další nemovitost. Je to určitě dobrá investice. S ohledem na to, co se tady všechno děje, je dobré mít jistotu daleko odtud. Vždycky jsme s manželem chtěli mít domeček na pláži. Tato doba nás k tomu pošťouchla,“ nechala se Simona nedávno slyšet.

Co se týče pobytu v exotice, tam Simona pracovně také nezahálela a fotila o sto šest. Jak to tak bývá, u příspěvků se ale objevily i negativní komentáře. To ale charismatickou blondýnu nechává naprosto chladnou. „Já se bavím, ostatně jako vždy,“ reagovala Simona s nadhledem. ■