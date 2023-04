Agáta jde z porodnice domů: Prsa jako melouny a oteklé nohy, ale září štěstím. Popsala i další detaily porodu

Agáta Hanychová Foto: se souhlasem Agáty Hanychové

Zatímco při posledním porodu dcery Mii rodila přirozeně, tentokrát si nechala píchnout epidural. "Je zbytečné trpět. To je, jako byste šli k zubaři na trhání osmičky a nenechali si píchnout umrtvovací injekci," míní modelka, která si nedokáže představit ani to, že by před porodem neabsolvovala klistýr.

Když dcerku porodila, okamžitě z porodního sálu volala mamince Veronice Žilkové (61). "Zeptala jsem se pana doktora, jestli můžu. A byla jsem uprostřed hovoru, když mi řekl, abych ještě zatlačila, že musím porodit placentu. Takže já telefonovala s mámou a u toho ještě rodila," popisovala.

Agáta se cítí skvěle, má i dostatek mléka, prsa prý má podle svého popisu jako melouny. Jediné, na co si trochu postěžovala, jsou oteklé nohy, Ty jí přitom nenatékaly ani během těhotenství. "Ale říkali mi, že to nic není, jen do sebe potřebuju dostat dost proteinů. Vtipné bylo, když mi sestřička, která nebyla českého původu, řekla, že až budu doma, mám si dát styk, což mě trochu překvapila. Kolegyně ji ale opravila, že to má být steak," přidala veselou historku Agáta. ■