Ceny Anděl 2023: Elegance střídá extravaganci. Podívejte, v čem dorazily naše hudební hvězdy!

Zpěvačky Anna K., Sharlota a Ewa Farna na cenách Anděl 2023 Michaela Feuereislová

Ti všichni se postupně scházeli v Křižíkově pavilonu B na pražském Výstavišti, odkud Česká televize vysílá přímý přenos předávání. Kdo a také v čem se na slavnostní galavečer dostavil mezi prvními, se můžete podívat v naší fotogalerii pod článkem.

Nejvíce nominací letos obdržel již zesnulý Meky Žbirka (✝69), jehož na slavnostním večeru zastoupí vdova Kateřina Žbirková a syn David, který se na jeho desce Posledné veci, která vyšla až po zpěvákově úmrtí, podílel. "Jsem hrozně ráda hlavně za našeho syna Davida, který to celé produkoval, bylo na něm, aby to album sám dodělal, bez supervize Mekyho. Jestli to Meky odněkud vidí, tak je, myslím, rád také hlavně za Davida, který tomu obětoval tři čtvrtě roku," řekla Super.cz Kateřina Žbirková.

Zajímavou novou tváří je bezesporu Pam Rabbit, zpěvačka, která je nominovaná na objev roku, ale také jako sólová interpretka spolu s Lenny (29) a Radůzou. Málem jela Česko reprezentovat i na Eurovizi, když skončila v hlasování druhá po kapele Vesna. Pam je původem Arménka, rodnou zemi své rodiny ale nikdy nenavštívila. Zpívá česky a anglicky. Objevem roku se může stát i dcera Ondřeje Havelky (68), která vystupuje pod uměleckým jménem Rozálie.

Ze známých interpretů jsou nominováni zpěvačka Ewa Farna (29), zpěvák Dan Bárta (53) a kapely Mirai, Vypsaná Fixa, Tata Bojs, Vltava a Prago Union. Možná ale zabodují v éteru méně profláklí umělci - 7krát3, který posbíral nominace na album, videoklip a sólového interpreta, Calin anebo Lazer Viking. ■