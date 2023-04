Andrea Bezděková je zpět ve světě módy: Odpoledne fotila, večer ukázala tělo v průsvitných šatech

Andrea Bezděková už opět funguje v modelingu. Super.cz

"Fyzicky jsem se vrátila, ale mám pocit, že duchem jsem stále na ostrově. Byli jsme odkloněni od civilizace, žili jen v základních potřebách a najednou je tady civilizace tolik, že nevím, kam mám koukat. Zatím jsem pozorovatel a mapuji terén, co všechno se tady děje. Začleňování do společnosti ještě chvilku potrvá," přiznala určité odtržení od reality modelka, která se i na přehlídce držela vedle kolegů z reality show Kundosaki a Petra Švancary, jehož na show doprovodila manželka Kamila.

Bavili jsme se i o focení pro Beatu s kyticemi Giyou ze zlata, které ovšem zvládla profesionálně. "Dokážu už i trošku hrát, i když to tam ještě úplně vevnitř necítím. Ale s Beatou máme silné pouto a i po čtvrt roce jsem věděla, co tam mám dělat. Byla připravená i na to, že mám teď trochu jinou postavu, ale i tak na mě už dřív musela šaty upravovat. Tentokrát to zúžila dopředu," má návrhářka svoji modelku v oku.

Andrea ostatně dodala, že už nemá tolik kilo dole, jako když odcházela z ostrova. "Nějaký úbytek tam stále je, ale už to není tak dramatické," dodala Andrea. ■