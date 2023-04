V Zoufalých manželkách hrála kyprou dceru Evy Longorie. Kvůli hejtům už v sedmi letech začala hladovět

V Zoufalých manželkách byla Madison De La Garza dcerou Gabrielle Solis. Televize Seznam

Herečka Madison De La Garza, která od svých šesti let hrála dceru Evy Longorie (48) v seriálu Zoufalé manželky, promluvila o tom, jak ji v dětství ovlivnily drsné komentáře lidí na internetu. Poté, co si přečetla komentáře pod videi ze seriálu na kanálu YouTube, se už v sedmi letech snažila hladovět, což u ní vedlo až k vypěstování poruchy příjmu potravy.

„Bylo to šokující. Mnoho lidí na to šlo tak, že se jakože starali o mé zdraví. Ale já si myslím, že to prostě tak nebylo, že šlo jen o zastírání, aby mohli soudit šestileté dítě,“ řekla herečka, která je zároveň nevlastní sestrou zpěvačky Demi Lovato.

Dnes jednadvacetiletá herečka se o této problematice rozpovídala v příspěvku na Instagramu, kde uvedla, že by děti v tomto věku neměly být ponechány u internetu bez dozoru. Ona prý čtením komentářů strávila celé hodiny.

„Prostě jsem čtením komentů strávila šílené množství času a většina z nich byla vážně hrozná. Lidé říkali takové věci, jako by chtěli, abych zemřela proto, že vypadám, jak vypadám. Bylo to hrozné. A to se dělo, když mi bylo sedm, osm let. Čtení takových komentů rozhodně ovlivnilo mé duševní zdraví, a nakonec způsobilo, že se u mě ve velmi mladém věku rozvinula porucha příjmu potravy,“ dodala herečka, která hrála „vyměněnou“ dceru Longoriiny postavy Gabrielle Solis v letech 2008 – 2012 a objevila se v 72 epizodách.

„Celý vtip mé postavy byl v tom, že Eva byla ta hubená krásná modelka a její dcera byla pravým opakem. A tak si myslím, že si byla vědoma, že mě to ovlivní. Nikdy jsme o tom výslovně nemluvily, ale Eva se rozhodně snažila, abych se cítila hezká a výjimečná, a dala mi pocit, že jsem její rodina. Kdybych za ní s těmi věcmi někdy chtěla přijít, určitě bych mohla,“ zastala se své seriálové maminky herečka. ■