Vilma Cibulková v průhledné halence: I v šedesáti je sexy díky ledovým sprchám a půstu

Vilma Cibulková Herminapress

V poslední době se nekoná příliš společenských akcí, kterých by se Vilma Cibulková účastnila. Když ale někam přijde, stojí to za to. Naposledy dorazila na galavečer předávání cen Českého rozhlasu Neviditelný herec století, který se konal na Nové scéně Národního divadla.

Vilma byla jednou z nominovaných a v divadle se objevila s úsměvem na rtech, blond vyčesaným drdolem, v dlouhé elegantní sukni a průhledné černé halence. Při pohledu na herečku by určitě nikdo nehádal, že na konci března oslavila šedesáté narozeniny.

Vilma Cibulková se nedávno svěřila s tím, co jí ke svěžímu vzhledu už léta pomáhá. „Každý den, už tak třicet, možná i čtyřicet let, se sprchuji ledovou vodou. Vždycky nejdřív normálně teplou, pak dvě minutky ledovky a pak se zas stabilizuji vlažnou vodou,“ prozradila magazínu Proženy.cz s tím, že postavu si udržuje díky očistnému půstu, který drží během úplňků a novoluní. Díky této metodě má prý stejnou váhu posledních pětatřicet let.

Svůj podíl na hereččině skvělém vzhledu má ale určitě i šťastný soukromý život. „Samozřejmě jsem na lásku nezanevřela a mám vedle sebe někoho, kdo se mnou rád sdílí život, a já ho zase ráda sdílím s ním. Rozhodně si nemůžu na cokoli stěžovat,“ svěřila se nedávno. ■